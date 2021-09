Jesus Sérgio libera mais de 4,5 milhões em emendas para os municípios do Acre

O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) conseguiu esta semana liberar para os municípios de Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Manoel Urbano, Sena Madureira e Tarauacá mais de R$ 4,5 milhões em emendas parlamentares para custear os gastos dos postos de saúde municipais.

Cruzeiro do Sul recebeu R$ 200 mil; Feijó R$ 400 mil; Jordão R$ 400 mil; Manoel Urbano R$ 100 mil; Sena Madureira R$ 300 mil e Tarauacá recebeu R$ 3 milhões.

O município do Jordão ainda recebeu o valor de R$ 160 mil, para aquisição de um veículo tipo pick up que será utilizado no setor de agricultura.

De acordo com o deputado, esses recursos têm como objetivo melhorar a estrutura física dos postos de saúde e também ajudar na compra de material para fazer pequenos atendimentos de urgência nas unidades de saúde.

“Esse dinheiro da saúde serve para pagar despesas com pequenos reparos nos postos de saúde, tais como: troca de janelas quebradas, torneiras, vaso sanitário, lâmpadas, combustível para as ambulâncias e equipes de saúde da família, seringas, gazes e outros insumos usados para atendimento dos pacientes, medicamentos para programas de saúde itinerante e outras despesas de custeio que servem para manter os serviços dos postos de saúde funcionando”, disse o deputado Jesus Sérgio.

Além disso, o parlamentar ressaltou a importância de investir no setor de saúde pública do Acre que recentemente sofreu com a pandemia da Covid-19 e com a epidemia de dengue ao mesmo tempo. “O nosso mandato sempre investe em saúde, pois sabemos a importância de manter o sistema funcionando de forma eficiente para atender com dignidade à população”, afirmou Jesus Sérgio.