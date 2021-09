Jogos de hoje: confira partidas de futebol deste sábado

O sábado (4) de futebol será de bola rolando na Série A, B, C e D do Campeonato Brasileiro. Além disso, as Eliminatórias da Europa movimenta o calendário futebolístico.

ELIMINATÓRIAS DA EUROPA

Finlândia x Cazaquistão – 10h – Sem informação de transmissão

Sérvia x Luxemburgo – 13h – Sem informação de transmissão

Irlanda x Azerbaijão – 13h – Sem informação de transmissão

Letônia x Noruega – 13h – Sem informação de transmissão

Eslovénia x Malta – 13h – Sem informação de transmissão

Chipre x Rússia – 13h – Sem informação de transmissão

Ucrânia x França – 15h45 – Space e Estádio TNT Sports

Israel x Áustria – 15h45 – Sem informação de transmissão

Escócia x Moldávia – 15h45 – Sem informação de transmissão

Ilhas Faroés x Dinamarca – 15h45 – Sem informação de transmissão

Gibraltar x Turquia – 15h45- Sem informação de transmissão

Holanda x Montenegro – 15h45 – Sem informação de transmissão

Eslováquia x Croácia – 15h45 – Sem informação de transmissão

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A

Bahia x Fortaleza – 21h – Premiere e TNT

Cuiabá x Santos – 21h – Premiere

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B

Operário-PR x Vitória – 11h – SporTV e Premiere

Náutico x Guarani – 17h15 – SporTV e Premiere

Remo x Botafogo – 19h30 – SporTV e Premiere

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE C

Floresta x Altos – 15h – TVN Sports

Jacuipense x Manaus – 17h – Band e DAZN

Botafogo-SP x Novorizontino – 17h – Band e DAZN

Paraná x Criciúma – 19h – DAZN

Volta Redonda x Ferroviário – 21h – TV NSports

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D

Palmas x Imperatriz – 15h – elevensports.com

Paragominas x Guarany de Sobral – 15h – elevensports.com

4 de Julho x Juventude Samas – 15h – elevensports.com

Santo André x Bangu – 15h – elevensports.com

Cianorte x Portuguesa – 15h – elevensports.com

São Bento x Boavista – 15h – elevensports.com

Madureira x Inter de Limeira – 15h – elevensports.com

Marcílios Dias x Aimoré – 15h – elevensports.com

Esportivo x Rio Branco-PR – 15h – elevensports.com

Joinville x FC Cascavel – 15h – elevensports.com

Caxias x Juventus-SC – 15h – elevensports.com

Moto Club x Tocantinópolis – 15h – elevensports.com

Porto Velho x União Rondonópolis – 16h – elevensports.com

Gama x Jaraguá-GO – 16h – elevensports.com

Nova Mutum x Aparecidense – 16h – elevensports.com

Goianésia x Brasiliense – 16h – elevensports.com

CAMPEONATO ACREANO

Andirá x Plácido de Castro – 15h – Sem informação de transmissão

Humaitá x Vasco-AC – 17h – Sem informação de transmissão

CAMPEONATO AMAPAENSE