Juliette estaria saindo com empresário comprometido, diz jornal; ele é ex de Anitta

Atualmente, Juliette é a influenciadora mais badalada do Brasil, com milhões de seguidores e muita fama. Ela foi a campeã do BBB 21 e depois do programa atingiu o estrelato máximo. E parece que a advogada tem um novo affaire. De acordo com informações do jornal Extra, a milionária estaria saindo com Daniel Trovejani, sócio e ex de Anitta.

Conforme as informações do jornal, Juliette foi vista durante um passeio de lancha com o empresário, depois disso, começaram a especular que a paraibana estaria tendo uma relação amorosa com ele. Após o passeio de lancha, há informações de que Juliette e Daniel teriam ido jantar junto com a influenciadora digital Camila Coutinho e o marido.

Mas, o que a maioria das pessoas não sabia é que na época do passeio, que aconteceu há uns dois meses, Daniel estava noivo. O empresário não está mais comprometido, já que colocou fim ao relacionamento com a estudante de direito Priscilla Moura, poucos dias depois do caloroso domingo que aproveitou com a ex-BBB.

De acordo com os amigos de Priscilla, ex do empresário, o rapaz pediu para terminar afirmando que estava passando por um período de depressão.

Há informações de que os fãs de Juliette teriam tentado abafar o caso, visando proteger a imagem da influenciadora por ter supostamente iniciado um affair com alguém comprometido. “No domingo, dia 12, ele estava na casa dela junto com os amigos da Paraíba. Ficou escondido nos vídeos postados, mas num deles dá para vê-lo”, disse uma fonte do Extra.

A ex-noiva de Diego teria ficado arrasada com o término. Ela é estudante de direito e também realiza alguns trabalhos como modelo.