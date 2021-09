Justiça investiga furto de energia por secretaria em Plácido de Castro

A Prefeitura de Plácido de Castro, município distante 100 quilômetros da Capital Rio Branco e localizado na região do Abunã, está sendo investigado pela suspeição de furto de energia elétrica da rede de distribuição. O furto seria através do chamado ‘gato’ para uma clínica de estética privada a partir da secretaria municipal de saúde.

O procedimento de investigação será através de inquérito civil instaurado pelo promotor de Justiça do município, José Lucivan Nery de Lima, de acordo com publicação no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) nesta quarta-feira (01). O assessor especial da Prefeitura de Plácido de Castro, Francisco Figueiredo, disse ao ContilNet que o prefeito Camilo da Silva (PSD), assim como o próprio, desconhece o assunto completamente.

O despacho do promotor diz que o inquérito foi instaurado a partir de denúncias e que a partir de agora haverá diligências investigatórias, visando apurar os fatos. O prazo do inquérito é de 30 dias. A íntegra do documento está disponível no site do MP-AC; MP n. 06.2021.00000004-5 e portaria n.º 003/2021.