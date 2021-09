JV relembra camisetas de sua campanha ao governo e promete: “Dias melhores virão, acredite!”

Acenando para uma possível disputa ao governo em 2022, o ex-senador Jorge Viana (PT) publicou um #TBT na manhã desta quinta-feira (2) em suas redes sociais.

O Throwback Thursday, que quer dizer quinta-feira do regresso, em que internautas recordam datas importantes ou momentos que passaram, foi usado por JV para rememorar as camisetas produzidas em sua campanha ao Governo do Estado, em 1999.

“De volta para o futuro…. Você é desse tempo? Você lembra?”, questionou o político na legenda das fotos.

De uma forma profética, o petista prometeu dias melhores aos acreanos.

“Dias melhores virão, acredite!”, finalizou.