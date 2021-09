Leonardo DiCaprio compartilha foto de queimada feita por acreano sem dar os créditos

O ator Leonardo DiCaprio, uma das figuras do cinema mundial mais conhecidas, tem mostrado um envolvimento profundo com pautas ambientais, especialmente as que envolvem as queimadas na Amazônia. Nesta semana, o artista compartilhou um texto sobre o assunto com uma imagem do fotógrafo acreano Sérgio Vale.

DiCaprio não citou o autor da foto na publicação.

“A Amazônia brasileira se transformou de um sumidouro de dióxido de carbono em uma fonte de novas emissões nas últimas duas décadas, mostra um novo estudo”, escreveu.

“Enquanto a Amazônia como um todo, que abrange nove países, absorveu cerca de 1,7 bilhão de toneladas métricas de CO2 equivalente a mais do que emitiu nos últimos 20 anos, a parte brasileira sozinha emitiu 3,6 bilhões de toneladas métricas líquidas nesse período”, continuou.

O amigo de Vale, o também fotógrafo Diego Gurgel, pediu que o ator desse os créditos ao acreano na publicação e falasse sobre o trabalho que vem sendo realizado pelo Corpo de Bombeiros do Acre na luta contra as queimadas.

“Porra, DiCaprio, credita o Sérgio Vale pela foto e menciona o trabalho incansável do Cbmac na luta contra as queimadas”, escreveu.

A imagem do bairro Irineu Serra, em Rio Branco, feita por Sérgio Vale foi cedida ao www.mongabay.com, que comentou o estudo comentado pelo artista.