Líderes, rondonienses comemoram rendimento no Circuito Amazônia de vôlei de praia e afirmam: “Estamos engatinhando mas é nosso sonho”

Com duas etapas realizadas, as rondoniense Taiane Barbosa e Rachel Emerick lideram o ranking do Circuito Amazônica de vôlei de praia com 2000 pontos. A menos de uma semana, as atletas bateram a dupla acreana Ynara e Maria, por 2 sets a 0, parciais de 21 x 10 e 21 x 11, em Boa Vista, na segunda etapa do circuito. Na primeira, haviam sido campeãs em Porto Velho sobre a dupla roraimense Josy e Ozenildes.