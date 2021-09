Loja Colaborativa Universo 68 se prepara para sua segunda mini feira neste final de semana

Com a volta do funcionamento do comércio, a loja colaborativa Universo 68 realizou no último mês sua primeira mini feira, ou melhor, Circuito Universo, depois de quase dois anos. Uma prática que a loja aderiu desde quando nasceu, em meados de 2018.

Com o sucesso da primeira mini feira pós-pandemia, agora a Universo está organizando seu segundo Circuito, que acontece nos dias 18 e 19 de setembro, próximo sábado e domingo, a partir das 17h, na galeria próxima ao Horto Florestal. A feira será ao livre, para uma conexão única com pessoas apaixonadas pelo que fazem. Desta vez serão 22 lojistas que estarão neste segundo Circuito. As atrações musicais estarão presentes no palco aberto. As mini feiras antecedem a grande feira que acontecerá ainda esse ano, mas por enquanto, sem uma data marcada.

A Co-fundadora da Universo 68 e CEO da marca Hi Frida, uma das lojas que também faz parte do espaço colaborativo, Raryka Souza, comenta que está muito animada para esta segunda mini feira. “Estou empolgada para esses dois dias. A pandemia não tem sido fácil, mas eu costumo dizer que o poder do empreendedorismo é o mecanismo da transformação e tenho certeza que de alguma forma a economia será reanimada com a realização dos Circuitos”, afirma a CEO.

A Universo 68 tem como lema incentivar e fortalecer a cultura e o empreendedorismo no Estado. “Com o avanço da vacinação e a flexibilização para a reabertura do comércio, fiquei bastante feliz e com certeza surpreendeu nossas expectativas, e de todos os empreendedores que estavam sem sucesso nas vendas. O papel das feiras é realmente ajudar os pequenos empresários”, pontua a sócia da Universo 68 e proprietária da loja Território Verde, Ingrid Barbosa.