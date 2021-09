Longo destaca apoio aos empreendedores rurais no combate ao crime e investimento de R$ 20 milhões na construção civil

O deputado Pedro Longo aproveitou a sessão desta quarta-feira (8) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para destacar as agendas que cumpriu durante a semana e relembrar alguns dos compromissos firmados para a melhoria de diversos setores no Estado.

Um deles tem a ver com sua participação no Encontro Agronegócio e Poder Público, que aconteceu no último domingo (5), no auditório da Federação da Agricultura, ocasião em que discutiu com pecuaristas e empresários algumas preocupações relacionadas aos frequentes crimes que têm ocorrido na zona rural.

“Apresentei como proposta, conversando com essas pessoas que atuam diretamente no fortalecimento da nossa Economia, a criação de uma Patrulha Rural para atuar nos ramais mais críticos, a partir do monitoramento com câmeras de segurança em pontos estratégicos. Meu intenso e total apoio a essa classe que merece todo nosso compromisso”, destacou o parlamentar.

Outro ponto abordado pelo deputado tem a ver com investimentos na área de construção civil. Na sexta-feira (4), Longo se reuniu com a diretoria da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), representada pelo José Adriano, e com o secretário de Infraestrutura, Cirleudo Alencar, para tratarem do assunto, no sentido de garantir a participação das empresas locais nas licitações das obras e manter o investimento no e para o Estado.

O líder do governo na Aleac elogiou a atitude do secretário Cirleudo Alencar de atender com rapidez um pedido feito por seu gabinete parlamentar, destinando mais R$ 20 milhões para o Programa de Estímulo à Construção Civil.

“O nosso pedido foi atendido com rapidez pelo secretário Cirleudo, que merece nosso reconhecimento pelo trabalho que vem realizando e pelo compromisso que tem com a iniciativa privada. Um investimento importante para o avanço da nossa economia”, finalizou.