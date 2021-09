Duarte e Longo apresentam parecer para dar continuidade ao concurso da Polícia Civil

Os deputados estaduais Roberto Duarte e Pedro Longo apresentaram nesta quarta-feira (1) ao procurador geral do Estado, João Paulo Setti, um relatório que aponta a possibilidade para a nova chamada do curso de formação e convocação dos integrantes do Concurso da Polícia Civil.

“Nós retomamos o diálogo com o líder do governo, Pedro longo, e com o procurador geral, para buscarmos a convocação. Nada justifica o governo querer realizar um novo concurso público – que vai gerar despesas para o Estado – se há um certame vigente com a mesma finalidade”, explicou Roberto Duarte.

A proposta conjunta contrapõe a intenção do poder público que, apesar de reconhecer a necessidade de contratação de novos policiais civis, pretende efetuar um novo concurso público mesmo antes da expiração dos certames válidos.

“Nós realizamos um estudo e buscamos encontrar as justificativas, e entendemos que o Governo pode dar continuidade ao certame, respeitada a disponibilidade orçamentária e as vagas existentes”, declarou Pedro Longo.

Pedro Longo esclareceu que recebeu um apelo dos parlamentares que integram a base do governo para que verificassem a viabilidade da continuidade do concurso.