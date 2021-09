Longo se reúne com diretoria da OCB e propõe sessão para lançar frente de apoio ao cooperativismo na Aleac

Responsável por criar e liderar a Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo (Freencoop) dentro da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Pedro Longo se reuniu nesta segunda-feira (27) com a diretoria da Organização das Cooperativas do Brasil no Estado (OCB/AC).

Na ocasião, os participantes trataram dos avançamos no planejamento das atividades desenvolvidas pela Freencoop. A pauta sempre foi uma das mais defendidas por Longo desde o início de seu mandato na Casa do Povo.

“A criação dessa frente e o desdobramento de ações a partir dela mostram que nós temos um compromisso com o cooperativismo que gera emprego, renda e economia para o nosso Estado. O intuito aqui é aproximar cada vez mais as necessidades da categoria ao trabalho que desenvolvemos aqui na Aleac, em busca de melhorias”, argumentou o líder do governo.

O deputado propôs promover na Aleac uma breve sessão solene para instalação oficial da frente que reúne cerca de doze deputados de diversos partidos, todos unidos em apoio ao Movimento Cooperativista. A data do evento ainda não foi definida, mas é provável que ele ocorra até o fim da primeira quinzena de outubro.

O representante de uma das frentes da OCB, Valdemiro Rocha, explicou que a reunião foi muito produtiva.

“Muito importante e produtivo o encontro. Todas as partes burocráticas e jurídicas necessárias para a instalação da Freencoop já foram solucionadas pelo deputado Pedro Longo, que tem mostrado o seu compromisso com o cooperativismo, trazendo mais parlamentares para essa luta e fortalecendo nossa frente”, defendeu o empresário.

“Agradeço o presidente Valdemiro e os líderes dos diversos ramos, como saúde, transportes, serviços, crédito, agricultura familiar, pecuária e outros pela confiança em mim depositada para liderar esta iniciativa”, finalizou Longo.

A sessão solene poderá contar com a presença física ou virtual do presidente nacional da Freencoop, o deputado Evair de Melo, do Espírito Santo.