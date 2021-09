Luciano Camargo anuncia afastamento dos palcos e pega fãs de surpresa após boatos de separação: “Colocar um limite”

O cantor sertanejo e gospel Luciano Camargo já deixou bem claro para todo mundo que a parceria com Zezé Di Camargo, seu irmão, não chegou ao fim. A dupla realizou na última semana um show presencial em comemoração aos 30 anos de carreira e não deixou de gerar polêmica após um irmão excluir o outro de suas homenagens, mas bola para frente.

Agora, em uma entrevista ao portal R7, Luciano Camargo abriu o seu coração e revelou de fato como ficará o futuro da dupla com Zezé após a pandemia. O cantor anunciou um afastamento dos palcos, mas calma, não é definitivo. Luciano revelou que pretende diminuir o ritmo de shows para aproveitar mais a sua família, e não se afastar de vez de fazer aquilo que mais ama:

“Nós vamos reduzir isso (o ritmo de shows). Vamos colocar um limite de shows por mês. Tanto eu quanto o Zezé estamos com esse pensamento de diminuir um pouco a pegada. Claro, vão ter meses que vão ter 12. Porém, a gente vai limitar isso para que a gente possa ficar mais em casa”, revelou o sertanejo.

“Ou até não fazer tantas loucuras como a gente fazia. Em 2019, nós cansamos de parar em uma cidade, pegar um carro e depois ainda pegava um avião ou um ônibus. Era uma loucura. Antes, nós não sentíamos que isso era uma loucura porque a gente vinha nessa pegada há 30 anos. Aí, agora a gente começou a enxergar que pode parar um pouco”, desabafou Luciano Camargo.

De fato, essa diminuição no ritmo de shows já havia sido comentada por Zezé Di Camargo em uma entrevista recente. Ele, que está curtindo a vida na fazenda ao lado de sua mãe e esposa, também não pretende voltar à loucura de shows e juntando isso com o desejo de Graciele Lacerda engravidar, com certeza teremos menos shows de Zezé Di Camargo e Luciano nos próximos anos.