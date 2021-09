Luisa Sonza revela pânico desesperador na internet: “A galera vai acabar comigo”

Antes de mais nada, é fato que a cantora é uma das maiores vítimas do cancelamento nas redes sociais. Em suma, desde que se separou de Whindersson Nunes, a gaúcha é massacrada por internautas, mesmo que na maioria das vezes ela não tenha feito absolutamente nada.

“Qualquer coisa que eu faça ao vivo eu fico pensando: ‘As pessoas estão me xingando muito. A galera vai acabar comigo’. Eu faço acompanhamento psicológico. Precisa, né? Mas não tem como não ligar. Entendo que cada um entrega o que pode na vida. Se as pessoas estão me entregando isso, significa que elas também não estão bem. Aprendi a ter empatia com o outro que está me atacando”, desabafou Luisa Sonza.

