Mãe de Paulo Gustavo revela samba-enredo que homenageará humorista no Carnaval 2022

Coube a Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, anunciar o samba-enredo vencedor que vai homenagear o humorista no Carnaval da São Clemente, em 2022. Nas redes sociais, a escola divulgou um vídeo mostrando que a vencedora foi a canção feita por Cláudio Filé e Cia.

“Em primeiro lugar, quero agradecer à São Clemente por toda essa homenagem que ela está fazendo ao meu filho. Todos nós estamos sendo homenageados e ele principalmente. De onde ele estiver, ele está feliz. Estaremos todos na Avenida, na Sapucaí, com Paulo Gustavo presente na São Clemente“, disse Dona Déa no vídeo, revelando o campeão.

A música rendeu elogios nas redes sociais. “São clemente 2022 campeã. Paulito, você merece esse homenagem em forma de reconhecimento do que você era. Aaaah que saudades“, disse uma internauta. “Esse samba é lindo demais, já tô pronta pra chorar!“, afirmou outra. “Meu Deusss arrepiadissimo. Gigante igual, ele merece!“, postou um terceiro.

Para quem não sabe, com o título de Minha Vida é Uma Peça, a escola vai passar por diversos momentos na vida do famoso. Nas redes sociais, a São Clemente divulgou um comunicado com a sinopse, revelando que o primeiro setor vai vir como O Céu de PG, que é Minha Vida é Uma Peça.

Logo em seguida, a escola traz a personagem que marcou a carreira do artista, Herminia Amaral. Já o setor Flecha Cupido vai mostrar a relação de Paulo com a família, o marido Thales Bretas e os filhos Gael e Romeu, de 2 anos.

A ala Bondedazamigas promete mostrar o jeito do ator, amigo fiel e companheiro. Por fim, não menos importante, a mãe do artista, Dona Déa Lúcia, também vai fazer parte do desfile. Com a ala Cheia de D – de diva, de Déa, Dulce e diversidade.

“Valeu PG! Nada será como antes, mas nada também foi em vão … Dias melhores virão! Autores: O Povo Brasileiro fã de Paulo Gustavo e a Família Clementiana“, encerrou a escola.