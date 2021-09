Mais de 23 mil pessoas já receberam a 1ª dose da vacina contra Covid-19 em Sena

Um levantamento divulgado nesta segunda-feira (27), pelo Setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde revelou que 23.827 moradores já receberam a 1ª dose da vacina contra a covid-19, em Sena Madureira. Com relação à 2ª dose ou dose única já são 14.665 pessoas imunizadas.

Na ótica de Donizete Fernandes, coordenador do setor de imunização, a campanha transcorre de maneira satisfatória principalmente na zona urbana. “A gente tem notado que o número de pessoas recusando a vacina diminuiu. Acredito que o nosso maior gargalo diz respeito à zona rural, o atendimento nos quatro rios e nos ramais. Quando realizamos alguma ação na zona rural, não podemos aplicar a vacina nos adolescentes de 12 a 17 anos, pois a vacina da Pfizer, dedicada para esse público, não pode ser utilizada em ambiente externo, mas somente nas unidades de saúde”, comentou.

Ele disse que uma estratégia está sendo montada para que, tão logo os rios ofereçam navegação a vacina também seja intensificada na zona rural. “De um modo geral, a avaliação que fazemos é positiva e pedimos aos moradores que ainda não se vacinaram para que procurem as unidades de saúde”, destacou.

HOSPITAL DE SENA MADUREIRA SEM INTERNAÇÕES

Atualmente a cidade de Sena Madureira vive uma realidade bem diferente do que o verificado em meses anteriores. Há dias, não tem nenhum morador internado no Hospital João Câncio Fernandes em decorrência da covid-19. “Graças a Deus, a situação atual é bastante tranqüila. Passamos momentos difíceis neste ano, onde em determinadas situações todos os leitos estavam ocupados. Felizmente hoje a realidade é diferente”, enfatizou Michael Kelles, Diretor administrativo do Hospital de Sena.

As doses da vacina contra a covid-19 são ofertadas para pessoas com 12 anos de idade em diante, sem comorbidades.

Além disso, já começou a ser aplicada também a dose de reforço para os idosos com 70 anos de idade pra cima. Nesse caso especificamente, o idoso precisa ter completado 6 meses do dia que tomou a 2ª dose.