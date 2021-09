Mâncio Lima retoma aulas presenciais na rede municipal após 19 meses

Fechadas desde de 18 de março de 2020 por causa da pandemia da Covid-19, as 31 escolas da rede municipal de Mâncio Lima têm data prevista para retomarem às aulas presenciais na segunda-feira, 11 de outubro. O retorno gradual acontecerá em três etapas e começa em um momento de melhora dos indicadores epidemiológicos na cidade, com o avanço da campanha de vacinação.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto – SEMEC, a primeira fase da retomada parcial das aulas e demais atividades presenciais será para os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental e Educação Infantil (turmas de 05 anos da Pré-escola) com um terço de cada turma.

Como o retorno não é obrigatório, as divisões feitas por equipes das próprias escolas vão considerar “a quantidade de alunos que os pais autorizaram e a quantidade de profissionais imunizados”.

A segunda fase inicia 21 dias após a data do início da primeira fase, nesta etapa será permitida a retomada parcial dos 3º e 4º anos do Ensino Fundamental e Educação Infantil (turmas de 04 anos) também com um terço das turmas, considerando as mesmas condições citadas anteriormente.

Já a terceira e última fase deve ter início em 11 de dezembro, na qual será permitida a volta dos demais anos do Ensino Fundamental e Educação Infantil, considerando as mesmas condições e critérios citados anteriormente. A rede municipal de ensino conta atualmente com 3.102 estudantes matriculados.

Paralelo a definição dos critérios e de retomada das aulas, a Prefeitura de Mâncio Lima, em parceria com o SENAC, realizou uma capacitação para os servidores da educação referente aos protocolos sanitários e boas práticas no combate a covid-19 nas escolas. A capacitação, que teve uma carga horária de 16 horas, trouxe noções básicas de cuidados e segurança tanto para os pais, quanto para o corpo docente das unidades escolares, bem como o uso correto da máscara e álcool em gel.

O boletim epidemiológico mais recente aponta que Mâncio Lima soma 3.588 casos, 3.547 curados e 41 óbitos provocados pela Covid-19 desde o início da pandemia. Por outro lado, a cidade já vacinou 98,42% da população com a primeira dose, 51,40% com as duas e dose única.

Protocolos

Além das restrições de capacidade, alunos e professores precisarão seguir também outras medidas de prevenção ao contágio da Covid-19:

Uso de máscara cobrindo boca e nariz e o protetor facial será obrigatório para todos os profissionais, visitantes e estudantes das faixas etárias recomendadas pelas autoridades de saúde;

Aferição de temperatura;

Uso de álcool em gel;

Não utilização de bebedouros, exceto para encher garrafinhas;

Distanciamento entre carteiras e nas demais áreas compartilhadas (internas e externas);

Pactuar as rotinas para a frequência aos banheiros e uso dos equipamentos coletivos, de forma que seja exequível a apropriada higienização e que se evitem aglomerações em tais ambientes;

Sinalizações sobre boas práticas nas unidades de ensino;

Alunos que apresentarem febre ou sintomas de gripe não deverão ir, e a família deverá comunicar a escola imediatamente;

Os funcionários que se encontram no grupo de risco devem ter suas jornadas de trabalho redirecionadas para o cumprimento de atividades que possam ser realizadas de maneira remota.

A retomada das atividades presenciais exigirá a adoção de estratégias de ensino que privilegiem o papel do aluno como sujeito de processo de aprendizagem. A retomada das escolas da zona rural obedecerá aos mesmos critérios, porém, em função do número de alunos por sala de aula o percentual de presença em sala de aula será definido pela SEMEC.

Na primeira semana de aulas, os estudantes receberão informações sobre o que é uma pandemia, como se transmite a doença, práticas sobre distanciamento físico, higiene das mãos e procedimentos gerais. Isso será adaptado à idade dos estudantes (design gráfico, vídeo explicativo, música, representação da distância de um metro, etc.).