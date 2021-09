Manifestações de 7 de setembro: líder do PT no Acre diz que não vê amor em quem defende Bolsonaro

Rio Branco vai ser palco de, pelo menos, duas manifestações no dia 7 de setembro: uma em favor do presidente Jair Bolsonaro – em formato de motociata e carreata – e uma contra.

O líder do Partido dos Trabalhadores no Acre (PT-AC), Cesário Braga, começou o dia de sábado (4) mandando um recado nas redes sociais: não consegue ver amor ao próximo em quem defende o presidente.

“Jesus nos ensinou a amar a Deus acima de todas as coisas, mas também a amar ao próximo como a si mesmo! Não consigo ver amor ao próximo em quem vai pra rua defender Jair Bolsonaro e sua política de genocídio, fome, desemprego, carestia, ódio e corrupção”, disparou em seu perfil no Twitter, como você pode conferir abaixo.

Jesus nos ensinou a amar a Deus acima de todas as coisas, mas também a amar ao próximo como a si mesmo! Não consigo ver amor ao próximo em quem vai pra rua defender @jairbolsonaro e sua política de genocídio, fome, desemprego, carestia ódio e corrupção! #ForaBolsonaro — Cesario Campelo Braga (@cesarioAC) September 4, 2021

Em outra publicação, ele afirma que os acreanos precisam ir às ruas por refeições, emprego, moradia, saúde e educação.

No dia 7 de setembro vamos às ruas por #JustiçaSocial para que todos os brasileiro tenha três refeições por dia, emprego, moradia, saúde e educação. Não tenho problemas em ser julgado, xingando, ameaçado e correr o risco de ser agredido por defender isso! #ForaBolsonaro — Cesario Campelo Braga (@cesarioAC) September 4, 2021

Márcia Bittar, pré-candidata ao Senado e uma das principais articuladoras de Bolsonaro no Acre, defende o direito da oposição ir às ruas, mas reforça sua vontade por manifestações ‘pacíficas e respeitosas’.

“A rua é do povo e cada um tem o direto de se manifestar pacificamente. Deixo alerta para não aceitamos nenhum tipo de provocação vinda dos adversário da nação, da família e de Deus”, declara ao ContilNet.

Bittar afirma, ainda, que as expectativas com relação ao manifesto pró-Bolsonaro são positivas. “A nação se levanta em defesa de um presidente honesto que, mesmo perseguido injustamente, avança o Brasil no progresso, porque se preocupa de verdade com as pessoas. Nesse mesmo dia, comemora-se o dia do anjo da guarda da nação. Dia duplamente especial”, conclui.