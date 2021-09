Manifestantes protestam contra Bolsonaro na Avenida Paulista

Manifestantes protestaram contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na tarde deste domingo (12), na Avenida Paulista, na região central de São Paulo. Convocado pelo Movimento Brasil Livre (MBL) e pelo Movimento Vem Pra Rua, o ato defende o impeachment de Bolsonaro e também cobra por mais vacinas contra a Covid-19.

Durante o ato, muitas pessoas usaram camisetas brancas para pedir “paz”, e se apresentaram como uma “terceira via”, defendendo “nem Bolsonaro, nem Lula”. A maioria usava máscaras contra a disseminação do coronavírus. Nas faixas e cartazes era possível ler “impeachment já”, “respeito à democracia”, “Brasil, orgulho de novo, Fora Bolsonaro”. Alguns manifestantes também seguravam a bandeira brasileira. No carro de som do Vem Pra Rua, os manifestantes gritavam que “a nossa bandeira nunca será vermelha”

Os organizadores tentaram uma frente ampla com partidos de esquerda, mas o PT e o PSOL decidiram não participar do protesto, bem como a Central Única dos Trabalhadores (CUT).

Outras centrais sindicais como a Força Sindical, a Nova Central Sindical Trabalhadores (NCST), União Geral dos Trabalhadores (UGT) e a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) participam do protesto.

Leia mais em G1, clicando AQUI.