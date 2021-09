Manoel Urbano: Polícia desarticula comércio de drogas e apreende armas e rádio comunicador

A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, do 1º Pelotão de Destacamento, na data de hoje, (26), por volta das 20h00min, realizou a apreensão de armas de fogo, munições, entorpecente, rádio comunicador e celular na cidade de Manoel Urbano.

Na ocasião, os militares receberam uma solicitação via 190, dando conta que indivíduos estariam portando armas de fogo e comercializando entorpecente, ao longo da Rua Jaime Saraiva na cidade de Manoel Urbano.

Ato contínuo, a guarnição da Policia Militar de Manoel Urbano foi ao local e avistou quando alguns indivíduos portavam uma arma de fogo, tipo espingarda, cal. 16 e tentavam empreender fuga, contudo a guarnição de serviço conseguiu evitar.

Ademais, logrou-se êxito na apreensão de uma outra arma de fogo do tipo revólver cal. 38, bem como, 02 munições do mesmo cal. que estavam intactas e, ainda, 17 cartuchos cal. 16 também intactos, como também, entorpecente do tipo maconha, um celular, dinheiro e um rádio comunicador.

Todos os ilícitos se encontravam na residência usada como local para praticada delitiva, sendo imputado tais fatos 02 menores de idade de 17 anos que se encontravam no local, bem como, 01 adulto de 26 anos, sendo que todos são suspeitos de integrarem organização criminosa.

Assim, os infratores foram levados à delegacia de Manoel Urbano para a lavratura dos procedimentos cabíveis.