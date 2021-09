Mara Rocha vai para o Partido Liberal e fala sobre disputar Governo do Acre em 2022: “Não fujo de desafios”

O Partido Liberal no Acre (PL/AC) empossa, nesta segunda-feira (20), a nova Executiva Estadual. O evento também marca a inauguração da nova sede do partido, localizada na Avenida Ceará, na área central de Rio Branco.

A surpresa fica por conta do anúncio da filiação da deputada federal Mara Rocha, que atualmente está no Partido Social Liberal (PSL) e aguarda janela partidária que ocorrerá 6 meses antes do próximo pleito – ou seja, em março de 2022.

“Fiquei muito feliz pelo convite do partido, a abertura que deram e eu vou apenas aguardar a janela partidária para migrar”, confirmou.

Ao ingressar na nova casa, pela qual disse que vai disputar uma candidatura majoritária nas próximas eleições, Mara não descarta lançar seu nome para o Governo do Acre.

“Vamos construir a candidatura; o partido já me disse que será uma candidatura majoritária, mas ainda não sei. Vamos construir com o grupo, se me quiserem para deputada federal, eu vou; se for para Senado, irei e, se for para Governo, também irei”, disse.

O presidente recém empossado é o Superintendente do Incra no Acre, Sérgio Bayum, que diz o partido precisa de uma reconstrução e está pronto para o desafio.

“Teremos muitos desafios pela frente. O PL é um partido que sempre teve uma visibilidade muito acanhada e a gente precisa fortalecê-lo”, diz.