Marcelo vira terceiro reserva no Real, fica irritado e está fora na Champions

Há cerca de 15 anos no Real Madrid, o lateral-esquerdo Marcelo já não é mais tido como prioridade no time espanhol. Após perder espaço com Zidane, o jogador também deve jogar pouco com o novo técnico, Carlos Ancelotti.

A mostra foi dada na última partida, vencida pelo Real Madrid por 5 a 2 diante do Celta. Mesmo após a contusão de David Alaba, em partida da Áustria nas Eliminatórias, o técnico deixou o brasileiro no banco e preferiu escalar o jovem Miguel Gutiérrez.

Foto: Instagram/Marcelo

Ancelotti também não deu a Marcelo minutos em campo. De acordo com o jornal espanhol As, no final da partida, a lateral brasileiro saiu sem se despedir da torcida, algo pouco usual em toda sua passagem pelo time de Madrid.

Para completar, horas depois, Ancelotti divulgou a lista de convocados para viajar a Milão, onde nesta quarta-feira o Real Madrid inicia uma nova jornada na Champions League contra a Inter, porém, o brasileiro ficou de fora dos relacionados para a partida.

Marcelo vem gradualmente perdendo destaque em Madri, desde a temporada 2017-18. O nome do jogador, aliás, chegou a figurar em uma lista de negociáveis do Real Madrid na última janela , passando a ser cogitada uma transferência. Um dos interessados seria o time de Beckham, nos EUA .

Houve ainda sondagens da Turquia, porém, os R$ 49 milhões líquidos que recebe por ano impediram um acerto. Diante disso, o jogador deve ficar no Real Madrid até o fim do seu contrato em junho de 2022.

Veja abaixo os convocados para a partida:

Goleiros: Courtois, Lunin e Toni Fuidias.

Defensores: Carvajal, E. Militão, Alaba, Vallejo, Nacho e Miguel.

Meias: Modrić, Casemiro, Valverde, Lucas V., Isco, Camavinga e Blanco.

Atacantes: Hazard, Benzema, Asensio, Jović, Vini Jr., Rodrygo e Mariano.