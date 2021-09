Marcio Bittar cede entrevista à CNN para falar sobre projeto de privatização dos Correios nesta terça

O senador Marcio Bittar (MDB) concederá entrevista à CNN na noite desta terça-feira (21), durante o programa “Grande Debate”.

Escolhido para ser o relator da privatização dos Correios (PL 591/2021) pelo presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), Otto Alencar (PSD-BA), o parlamentar fará uma apresentação do projeto.

A transmissão será feita às 20h30 no horário do Acre e pode ser acompanhada também pelo Youtube, no canal da CNN.

Em entrevista à imprensa local, Bittar garantiu que pretende discutir o assunto à exaustão, ouvindo opiniões variadas sobre o PL para que “a melhor decisão seja tomada”.

“Meu mandato tem trazido grandes conquistas e realizações, mas também muitas responsabilidades: sou o Relator do PL da Privatização dos Correios, um tema que divide opiniões e está cercado de avaliações politizadas”, comentou o político.