Márcio Bittar participa de manifestações na Esplanada dos Ministérios: “A maior que Brasília já assistiu”

O senador Márcio Bittar (MDB-AC) compareceu nesta terça-feira (07) nas manifestações em frente à Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF), em favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

“Está a coisa mais linda. É o povo brasileiro, famílias, mulheres, homens, crianças, um monte de gente, é a maior manifestação que Brasília já assistiu, em apoio ao Brasil e ao presidente eleito Jair Bolsonaro”, disse.

Em seguida, o senador, que compareceu com o filho, João Paulo Bittar, no Palácio da Alvorada, desejou boa sorte à Márcia Bittar, que organiza as manifestações favoráveis ao presidente no estado.

“Tenho a maior honra de representá-los. Fiquem com Deus”, finaliza, dizendo que neste dia, além das comemorações alusivas à data, a ideia é que os brasileiros favoráveis ao governo vá às ruas defender a “liberdade democrática, o progresso e o presidente”.