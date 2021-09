Marido mata esposa com golpes de terçado na frente dos filhos no interior do Acre

Marcos de Lima Nicácio, de 41 anos, teria é acusado de matar com pelo menos 10 terçadadas a própria esposa, Kátia da Cruz Bernardo, 30 anos, em Cruzeiro do Sul, na tarde desta quarta-feira (15).

O crime teria sido praticado na frente dos filhos da vítima, que ainda são crianças.

A informação foi divulgada pelo site Ecos da Notícia.

“Ele começou a atingir a mulher dentro de casa e em seguida a arrastou pelas ruas do Bairro Nova Olinda. As perfurações foram feitas em várias partes do corpo, incluindo o rosto de Kátia. A mulher morreu no local”, diz um trecho da reportagem.

A polícia ainda não conseguiu entender qual foi a motivação do crime.