Marina Silva compartilha vídeo com comentários machistas que recebe diariamente

Marina Silva compartilhou na tarde da última quarta-feira, 22, um vídeo nas redes sociais em que mostra diversos comentários machistas de, principalmente, homens. No vídeo, a ex-senadora escreve “um dia comum nas redes sociais de uma mulher na política” e segue mostrando capturas de tela de alguns comentários.

“Neste vídeo encontramos apenas alguns comentários machistas que recebo diariamente em minhas redes sociais. São só alguns exemplos até porque se fosse montar um vídeo com todos, viraria um longa-metragem”, escreveu na publicação.

View this post on Instagram

Em um dos comentários um homem escreve “Que falta de faz um namorado! O dia inteiro cuspindo ódio no Facebook!”, já uma mulher diz “Vai lavar as vasilhas da pia da sua casa criatura, para de ficar perturbando o povo”.

Em outro trecho da publicação, Marina diz que enfrentar o machismo diariamente não é comum apenas para mulheres na política. “Todos os espaços nos pertencem e não seremos silenciadas! Essa luta precisa ser diária de toda a sociedade. Precisamos combater os estereótipos e estruturas que querem nos expulsar dos lugares que queremos e precisamos ocupar”, escreve.

Marina foi apoiada por diversos seguidores, dentre eles o Deputado Federal Túlio Gadelha (PDT) e a atriz Maria Padilha.

Neste vídeo, apenas alguns comentários machistas que recebo diariamente em minhas redes sociais. Enfrentar o machismo diariamente não é comum apenas para as mulheres na política. O que as câmeras filmaram ontem na CPI é apenas o registro do dia a dia de milhares de mulheres. pic.twitter.com/KvGdRMGQxB

— Marina Silva (@MarinaSilva) September 22, 2021