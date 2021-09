Marketing, lojista e mais: confira as vagas disponíveis para Rio Branco nesta segunda-feira

O ContilNet separou nesta segunda-feira (27), quatro vagas disponibilizadas no site LinkedIn e um anúncio para cadastro no banco de talentos para diversas áreas e em diversas empresas e organizações em Rio Branco. As oportunidades são para assistente de marketing, lojista conferente, vendedor e ajudante de carga e descarga.

Para se inscrever, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta colocar Rio Branco – AC na barra de localização, selecionar a vaga pretendida e clicar em “candidatar-se”.

Confira as especificidades descritas para cada atribuição, conforme consta no site:

– Lojista Conferente na “Ambev”: Movimentar o produto final e ativo de giro (recebimento, conferência, carregamento e descarregamento); realizar a conferência física e lançamento em sistema eletrônico padrão de cargas recebidas e de saída de produto/material; realizar a verificação de estoque, dentre outros. É preciso, dentre as exigências, ter ensino médio completo e conhecimentos em Word e Excel.

– Vendedor na “Ambev”: Participar das reuniões diárias matinais de planejamento e reconhecimento de resultados, realizar o planejamento de seu dia e identificação de oportunidades de vendas, visitar estabelecimentos pré-cadastrados para venda de produtos, aumento da comercialização de produtos da companhia em comparação aos da concorrência, garantindo disponibilidade e execução, negociação de vendas com flexibilidade de preço e prazo de acordo com o histórico de cliente. Precisa-se ter disposição para trabalhos externos, bem como ensino médio completo e carteira A definitiva.

– Assistente de Marketing no “Via Verde Shopping”: Suporte ao Head de Marketing; apoio no planejamento, execução e controle das campanhas e eventos do shopping; interface com lojistas, assessoria de imprensa, fornecedores e a agência de publicidade; elaboração de peças de comunicação interna para lojistas e funcionários, como circulares e e-mail marketing, dentre outras. É preciso estar fazendo graduação em Marketing, Administração, Jornalismo ou Publicidade e Propaganda, bem como ter pacote Office Intermediário e ferramentas de edições de imagens e vídeos.

– Vendas na “Havan” – Banco de talentos: Pró-ativo, habilidade de comunicação, visão de negócio, foco no cliente, capacidade de inovar e ter vontade de crescimento e aprendizado.

– Ajudante de carga e descarga: Logtech admite Ajudante de Carga e Descarga em Bujari para atuar em Meio-período, com salário a combinar, e para realizar atividades de carregamento, descarga de caminhões e paletização na cidade de Bujari/AC. Empresa oferece contrato Freelancer, seguro de vida e exige ensino fundamental completo.