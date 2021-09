Marquinhos é desconvocado da Seleção e não enfrenta o Peru

De acordo com a CBF, o Comitê Disciplinar da Fifa não deu garantias à comissão técnica para a escalação do jogador do PSG contra o Peru.

Ele não treina nesta tarde em São Paulo e não vai viajar para Recife com a delegação da Seleção.

Marquinhos cumpria suspensão contra a Argentina, no jogo que teve apenas cinco minutos. Ele tinha dois cartões amarelos. A CBF consultou a Fifa sobre a situação do atleta e decidiu desconvocá-lo.