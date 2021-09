Martins brilha e Humaitá supera o Galvez: 2 a 1

O Tourão do Humaitá segue vivo na briga pelo título do returno do Campeonato Acreano 2021. Neste domingo (26), no estádio Florestão, a equipe de Porto Acre derrotou o Imperador Galvez por 2 a 1, assim tirando de vez a possibilidade do clube imperialista brigar pelo bicampeonato.

Como fica

Com a vitória sobre o Galvez, o Tourão agora precisa na próxima quinta-feira (30) vencer o Atlético Acreano no jogo de abertura da rodada e ainda torcer por um tropeço do Rio Branco diante do Galvez para então ficar com o título de campeão do returno e também da temporada.

Jogo

Na primeira meia hora de partida, o Imperador Galvez criou as melhores oportunidades de gols, todas nos pés de Felipinho, mas o atleta imperialista desperdiçou as três, duas delas com participação do goleiro Martins.

Como o Imperador não aproveitou as oportunidades de gols, o Tourão do Humaitá então cresceu na partida e abriu o placar com o artilheiro Gleisson, aos 31 minutos.

Na volta do intervalo, o Galvez seguiu buscando o gol, mas o goleiro Martins, numa tarde inspirada, realizada boas defesas. Num contragolpe rápido, aos 34 minutos, o atacante Vinícius Souza entrou livre pelo lado esquerdo e mandou a bola para a rede do Imperador Galvez.

Nos acréscimos, Matheus Nego recebeu ótimo passe do meia Gordo e finalizou para a rede do Tourão do Humaitá, mas já não havia mais tempo para uma reação e a partida terminou mesmo com vitória do time de Porto Acre por 2 a 1.