Menino de 12 anos decide ser drag queen e recebe apoio da mãe: ‘orgulhosa de meu filho’

Para seu aniversário de 12 anos, Miles pediu uma máquina de costura e um manequim para fazer suas próprias roupas. Nesta idade ele também já tinha várias roupas femininas e muitas maquiagens. O menino tem diversas fotos trajando roupas femininas, com salto alto e muito bem maquiado por ele mesmo, que prefere se auto maquiar ao deixar o trabalho para terceiros.

Nicola garantiu, em entrevista ao The Sun, que apoiará o filho para que ele seja a melhor drag queen que puder ser. Ela também disse que o pai do menino o apoia, pois eles só querem que o adolescente seja ele mesmo. Miles quer um dia participar do RuPaul’s Drag Race e ficar entre as finalistas.