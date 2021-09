Mercado do futuro: Energisa e SENAI abrem vagas para curso de internet das coisas

A Energisa e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) estão com 25 vagas abertas para o Programa Jovem Aprendiz. Os selecionados assinam um contrato especial de até dois anos com carteira assinada e terão acesso ao curso técnico de internet das coisas, que busca preparar o aluno para desenvolver e implementar soluções com sistemas embarcados (embutidos em microprocessadores). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 14 de setembro pelo site jobs.kenoby.com/grupoenergisa. A Energisa tem como um de seus objetivos potencializar a formação profissional, fortalecendo o conhecimento técnico e gerando oportunidades de empregabilidade e crescimento.

Serão disponibilizadas vagas a jovens de 18 a 22 anos e pessoas com deficiência de qualquer idade nos estados do Rio de Janeiro, Mato Grosso, São Paulo, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre e Tocantins. É necessário ter concluído o Ensino Médio.

As aulas serão 80% no modelo EAD e a parte prática é em uma das unidades do SENAI no Rio de Janeiro-RJ, Cuiabá-MT, Presidente Prudente-SP, João Pessoa-PB, Campo Grande-MS, Porto Velho-RO, Rio Branco-AC, Aracaju-SE e Palmas-TO. É a oportunidade de começar a trajetória para construção da carreira, vivenciando o mundo real de trabalho em uma empresa. O aprendiz será acompanhado durante todo o programa por um mentor, que vai traduzir o que o aluno aprende no curso para o contexto do mundo do trabalho.

O Programa de Aprendizagem 4.0 do SENAI busca ofertar a aprendizagem em um formato mais digital e inovador, reunindo competências técnicas requeridas pela Indústria 4.0, e competências socioemocionais, fundamentais para o mundo do trabalho de hoje.

Antonio Negreiros, diretor de Gente do Grupo Energisa, considera que o projeto é uma oportunidade para os jovens iniciarem suas carreiras. “Esse é o primeiro passo para que esses jovens possam ser inseridos no mercado de trabalho, com competências e conhecimentos em tecnologias que são diferenciais no mercado de trabalho hoje. Recebemos anualmente cerca de 550 aprendizes, sendo a porta de entrada para o desenvolvimento de uma futura carreira”, afirma o executivo.

Link para inscrições: https://jobs.kenoby.com/grupoenergisa/job/jovem-aprendiz/613b971949a52541528dd189?utm_source=website

Sobre a Energisa

Com 116 anos de história, o Grupo Energisa é o maior privado do setor elétrico com capital nacional e o também o maior na Amazônia Legal. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita líquida anual de R$ 18 bilhões (2020), o Grupo atende a 8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de mais de 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de call center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora), soluções em energias renováveis (Alsol) e agora a fintech Voltz, que entra no mercado de contas digitais.