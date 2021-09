Messi? CR7? No Flamengo, Gabigol supera craques em gols por clube

Desde 2019 no Rubro-Negro, Gabriel Barbosa já balançou as redes 97 vezes, em 127 partidas. Uma média de 0,76 gols/jogo. No ano, esse número é ainda melhor: 27 bolas na rede, em 27 aparições.

A frente dele, somente Lewandowski, o atual melhor jogador do mundo. O atacante marcou “apenas” 41 tentos na temporada passada e bateu um recorde que perdurava por 49 anos e pertencia ao alemão Gerd Muller. No mesmo período de Gabigol, ele lidera a estatística com 127 gols, 30 a mais do que o atacante do Flamengo.

Lionel Messi, com 95, Mbappé, com 93, e Haaland, com 92, fecham o top-5. Cristiano Ronaldo é apenas o sexto na lista, com 85.

A performance de Gabigol é tão notável, que o atleta virou figurinha carimbada na seleção de Tite. Com a camisa nove, ele vai ser titular no ataque da Seleção, ao lado de Neymar, no jogo contra o Peru, nesta quinta-feira, (9/9), ás 21h30, na Arena Pernambuco.