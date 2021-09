Messi e Neymar passam em branco, e PSG só empata com Brugge pela Champions

O Paris Saint-Germain, mesmo com o trio Messi, Neymar e Mbappé, não conseguiu vencer o Club Brugge pela Champions League. O confronto entre as duas equipes terminou com empate em 1 a 1, com Ander Herrera marcando para PSG e Vanaken para os belgas.

(Veja abaixo galeria de fotos do jogo)

PRIMEIRO TEMPO

O Paris Saint-Germain conseguiu levar a melhor no início da partida, e marcou o primeiro gol do jogo aos 15 minutos. A equipe visitante chegou ao ataque com bela jogada de Mbappé no lado esquerdo. O francês cruzou para Ander Herrera, que abriu o placar.

Após o gol marcado pelo Paris Saint-Germain, o Club Brugge não se deu como batido, e foi ao ataque em busca do gol de empate. A equipe belga conseguiu jogada com Eduard Sobol, que concedeu a assistência para o gol de Hans Vanaken.

SEGUNDO TEMPO

O Club Brugge seguiu no ataque durante a segunda etapa, e pressionou o Paris Saint-Germain para conseguir o seu gol. A equipe belga criou boas jogadas com Charles De Ketelaere, mas não marcou na segunda etapa, e segurou o seu adversário.

Assim como o Club Brugge, o Paris Saint-Germain seguiu no ataque durante o segundo tempo. Com uma lesão de Mbappé, Messi exerceu o protagonismo, mas foi parado pela defesa da equipe belga, que conseguiu anular Neymar durante o jogo.

SEQUÊNCIA

O Club Brugge enfrenta o RB Leipzig na próxima rodada da Champions, enquanto o PSG enfrenta o Manchester City. Os dois jogos ocorrem às 16h (de Brasília) do dia 28 de setembro.