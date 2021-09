Messi e Neymar são relacionados para estreia do PSG na Champions; Ramos, Verratti e Di María estão fora

Após ficarem fora da goleada do PSG pelo Campeonato Francês no fim de semana, Lionel Messi e Neymar foram relacionados pelo técnico Mauricio Pochettino para o jogo contra o Brugge, nesta quarta-feira, pela abertura do Grupo A da Liga dos Campeões.

Por outro lado, três jogadores importantes desfalcam o PSG no duelo contra os belgas, que acontece na casa do rival às 16h (ge acompanha em tempo real): Sergio Ramos, Di María e Verratti.