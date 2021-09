Messi quer uma casa perfeita em Paris; veja as exigências do craque

Há mais de um mês em Paris, Lionel Messi e sua esposa Antonella Roccuzzo seguem procurando o lugar perfeito para morar com os três filhos, Thiago, Mateo e Ciro. A família está morando no hotel Le Royal Monceau, perto dos Campos Elísios e do Arco do Triunfo, pagando quase 1 mil euros (R$ 6,2 mil) por diária.

O jornal francês Le Parisien revelou detalhes do que o argentino procura, pedindo à imobiliária Daniel-Féau um lugar tão perfeito quanto a mansão que morava em Barcelona, precisando cumprir uma lista de exigências. “Querem uma casa contemporânea com um estilo muito clean, com exterior e piscina”, informou a imobiliária ao veículo.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!