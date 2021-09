Michelle Melo reforça sobre Lei de agendamento e cancelamento de consultas via telefone e internet

Na sessão da Câmara de Vereadores de Rio Branco desta terça-feira, 14, a vereadora e vice-presidente do parlamento municipal, Michelle Melo (PDT), reforçou a Lei que possui a modalidade de agendamento e cancelamento de consultas, procedimentos, exames médicos, odontológicos e de enfermagem nas unidades básicas de saúde.

A vereadora realizou uma visita nesta terça-feira, 13, à Secretaria Municipal de Saúde e confessa sua satisfação em conversar com a senhora Sheila Andrade, atual secretária Municipal de Saúde e a senhora Graça Camurça. “Elas estão muito empenhadas em fortalecer para a população a nossa Lei, onde colocamos o atendimento e agendamento para os usuários da atenção básica através de telefones ou por meio do aplicativo”, afirma Melo.

A população de Rio Branco, que depende de atendimento médico ou exames do sistema público de saúde, pode agendar ou cancelar, por telefone e aplicativo, via internet, seus atendimentos e necessidades nas unidades básicas de saúde.

“Fui até elas cobrar que esta Lei seja executada, que de fato as pessoas tenham o acesso que tanto precisam e elas me mostraram durante toda a reunião que já iniciaram o atendimento telefônico, o controle e monitoramento desses agendamentos e a qualidade do serviço prestado por meio do Sistema de Regulação Municipal”, diz a vice-presidente do Parlamento.

Após o agendamento, o paciente só precisa apresentar o documento oficial com foto e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), assim já será atendido ou realizará o procedimento que precisa.

Melo conclui que foi possível avançar no que a Câmara se propôs, que é dar dignidade ao paciente e aqueles que buscam a saúde, sem precisar ir para a fila na madrugada com seus entes queridos enfermos.