‘Milionário do brega’ ganha 2º prêmio na loteria em 3 meses e revela tática

Do interior do Maranhão, na cidade Pinheiro, o cantor Edésio Nascimento, de 53 anos, se diz um homem sortudo e abençoado. Afinal, em menos de três meses, ele conseguiu a façanha de ganhar o prêmio máximo em dois sorteios das loterias Caixa – a mais recente com uma aposta em um bolão em Imperatriz (MA) pela Lotofácil de Independência.

O sorteio do concurso especial 2.320 da Lotofácil ocorreu ontem (11) à noite, em São Paulo, e estava acumulado em R$ 159,1 milhões, o maior da história. Ao todo, foram 57 apostas vencedoras em todo o país que vão receber R$ 2.791.889,55. Mas além desse sorteio, o cantor já havia ganhado na Quina de São João, em junho, em outro bolão.

Leia mais em UOL, clique AQUI!