Ministério Público emite nota sobre caso de influencer do AC que luta por guarda da filha

A influenciadora digital acreana, Ludmilla Cavalcante, tem travado uma batalha na Justiça pela guarda da filha mais velha, Antonella, que está longe da mãe há mais de 10 meses. Além dessa batalha, a jovem tenta também o reconhecimento da paternidade da filha mais nova, Catarina, que ainda não recebe pensão alimentícia do mesmo pai.

Diante da repercussão do episódio, o Ministério Público do Acre se pronuciou através de nota sobre o caso da influencer. Leia na íntegra:

Nota de Esclarecimento

A propósito do caso da influenciadora digital que tenta recuperar a guarda da filha, o MPAC esclarece que:

Atualmente, o processo tramita no Estado de São Paulo, em razão da guarda provisória que lá fora concedida, não sendo mais atribuição do MPAC e competência do Judiciário do Acre.

O segundo processo, que trata do reconhecimento de paternidade da outra filha, este ainda não foi encaminhado ao MPAC. Os atos de comunicação, como intimação da parte adversa, são atos que decorrem do Poder Judiciário, não tendo o MPAC qualquer gestão.

Por fim, colocamos- nos à disposição para atender a mãe, orientar e prestar qualquer esclarecimento que for necessário.