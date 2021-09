Ministro da Educação participa de eventos do Ifac; confira programação

O Ministro da Educação (MEC), Milton Ribeiro, participa nesta quarta-feira (29.09) do lançamento da Cápsula do Tempo da sede própria da Reitoria do Instituto Federal do Acre (IFAC) e entrega da 3ª fase da obra do campus Avançado Baixada do Sol (antiga Escola da Floresta).

Os eventos serão realizados na Via Chico Mendes, no 2º Distrito de Rio Branco, a partir das 08h, local onde está sendo construída a sede própria da Reitoria e contará com a participação de convidados e a bancada federal do Acre no Congresso Nacional.