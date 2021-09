Ministro da Educação vem ao Acre, anuncia investimentos e entrega 36 ônibus escolares ao governo do Estado

Como parte da programação pela marca de mil dias da gestão do presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, cumpriu agenda em Rio Branco, nesta quarta-feira, 29. Durante solenidade realizada no Teatro Universitário, no campus da Universidade Federal do Acre (Ufac), houve o anúncio de novos investimentos e ainda a entrega de veículos dos programas federais Alimenta Brasil e Caminhos da Escola ao governo do Estado e municípios.

O governo acreano recebeu 36 micro-ônibus escolares adaptados para o transporte de alunos em regiões de difícil acesso, na zona rural. A aquisição dos coletivos se deu por meio do Programa Caminhos da Escola e somam investimentos federais na ordem de R$ 9 milhões.

Em sua fala, o governador Gladson Cameli destacou o apoio que o Acre tem recebido por parte do governo federal. O chefe de Estado agradeceu os investimentos realizados pela União para melhorar a vida da população. Segundo o gestor, a área da Educação merece prioridade máxima.

“O presidente Jair Bolsonaro e sua equipe de ministros têm feito um grande trabalho em prol do nosso estado. Já apresentei muitas demandas em Brasília e a maioria delas foi atendida. Isso demonstra o compromisso do governo federal com o Acre e sua gente. A vinda do ministro Milton Ribeiro é mais uma demonstração do respeito que o presidente Bolsonaro tem com os acreanos”, pontuou.

A secretária de Educação, Cultura e Esportes, Socorro Neri, classificou a vinda do ministro como bastante oportuna para a continuidade dos avanços conquistados na administração de Gladson Cameli. “Apresentamos demandas, que são prioritárias para o desenvolvimento da política educacional acreana. De forma muito positiva, o ministro sinalizou o atendimento dessas demandas. Eu acredito que, a partir de agora, teremos possibilidades de melhorar ainda mais a nossa educação”, frisou.

Na mesma oportunidade, foi realizada ainda a entrega de dez vans às prefeituras de Feijó, Plácido de Castro, Porto Walter, Acrelândia, Rodrigues Alves, Capixaba, Xapuri, Assis Brasil, Mâncio Lima e Marechal Thaumaturgo. Os veículos darão apoio às ações do Programa Alimenta Brasil (antigo Programa de Aquisição de Alimentos – PAA), que beneficiará mais de quatro mil municípios brasileiros com a compra de produtos da agricultura familiar a partir do próximo ano.

“Somente aqui no Acre, o investimento que estamos realizando com essa entrega é de R$ 2,7 milhões, e poderemos atingir cerca de 404 agricultores. A entrega dessas chaves significa que o programa está funcionando muito bem no estado”, explicou o representante do Ministério da Cidadania, Marcelo Linhares.

O prefeito de Feijó, Kiefer Cavalcante, comemorou o recebimento do novo veículo. “Essa van será muito importante porque vai nos auxiliar no transporte dos alimentos da merenda escolar, principalmente nas escolas mais distantes da zona urbana do nosso município. Quem ganha com isso são os nossos alunos, que terão uma merenda de mais qualidade”, disse.

Ministro da Educação atende pedido do governador Gladson Cameli

A pedido do governador Gladson Cameli, o ministro anunciou na solenidade a prorrogação do prazo para solicitar a retomada de obras inacabadas junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Os pedidos de repactuação, que seriam encerrados nesta quinta-feira, 30, foram estendidos por mais 90 dias.

Em seu discurso, Milton Ribeiro falou sobre a relevância da educação pública para mudar a realidade do país. De acordo com o ministro, é preciso seguir com os investimentos para que mais oportunidades sejam criadas, sobretudo no período pós-pandemia.

“Na época da pandemia, tivemos o protagonismo dos médicos e dos demais profissionais da saúde. No pós-pandemia, [os protagonistas] devem ser professores, profissionais da educação e as escolas. Este é um ponto decisivo e precisamos investir muito. Por isso, fiz o pedido do aumento de verba do orçamento de 17% para as universidades”, afirmou.

A vinda do ministro partiu de um convite formalizado pela senadora Mailza Gomes. A parlamentar ressaltou que, somente em 2020, o governo federal aplicou R$ 860 milhões em recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) no ensino público acreano.

“Acredito muito na educação como ferramenta de transformação social. Não há como desenvolver uma nação sem investir em ensino, ciência e tecnologia. Nós, parlamentares do Acre, estamos alegres por fazer parte da base do governo, que tem se empenhado para elevar a qualidade do ensino no Brasil”, expôs.

O evento foi marcado ainda com a apresentação do projeto para implantação do primeiro parque tecnológico do Acre, uma iniciativa da senadora Mailza Gomes, e a inauguração da Escola de Psicologia da Ufac, no campus da capital.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom; o presidente do FNDE, Marcelo Pontes; o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Oswaldo Ferreira; os deputados federais Alan Rick, Jéssica Sales, Jesus Sérgio; o senador Sérgio Petecão; a secretária de Educação de Rio Branco, Nabiha Bestene; a reitora da Ufac, Guida Aquino, e a reitora do Instituto Federal do Acre (Ifac), Rosana Cavalcante; entre outras autoridades, também prestigiaram a solenidade.