Miss Acre 2021 acontece em 7 de outubro; conheça as seis finalistas do concurso

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.

Siga meu Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher.

O site ContilNet conversou com a promoter Meyre Manaus na manhã desta quinta-feira (2), que revelou novos detalhes do Miss Acre 2021.

De acordo com a coordenação estadual, a promoter Meyre Manaus, dezessete candidatas se inscreveram no certame e, apenas seis foram selecionadas para concorrer a tão sonhada coroa.

Meyre explicou que todo o processo inicial foi feito de maneira minuciosa pela coordenação nacional do concurso Miss Universo Brasil. Das inscritas, apenas seis acreanas seguem na disputa. Conheça as seis finalistas: Daniela Barivieri, Juliana Melo, Nayra Sthéphanny, Kailanny Neves, Vitória de Brito e Yasmim Valente.

Após a seletiva realizada pela equipe nacional do concurso, a empresária Meyre Manaus prepara uma noite de gala para escolher a mais bela acreana do estado. Com data oficial decidida, e seguindo todos os protocolos sanitários da Organização Mundial de Saúde (OMS), o concurso será realizado dia 7 de outubro, às 21h no Espaço Gran Reserva, sob a supervisão da coordenadora estadual.

Quem irá substituir a atual Miss Acre -2019/20 Sayonara Moura? Já tem seu palpite? Aproveita e compartilha a coluna com nas redes sociais com a sua torcida, e me marca @douglasricher, que eu quero saber!

Este colunista deseja sucesso e sorte a todas candidatas!

Conheça um pouco mais sobre cada uma delas:

Daniela Barivieri Pacheco

27 anos

Altura: 1.67

Profissão: servidora pública federal e empreendedora. Daniela e bacharel em análise de sistemas com MBA em gestão, empreendedorismo e marketing.

Município: Rio Branco

Idioma: inglês básico

Juliana Teixeira Rodrigues Melo

26 anos

Altura: 1.76

Profissão: formada em direito/empreendedora

Município: Cruzeiro do Sul

Idioma: inglês básico

Kailanny Rodrigues Neves

18 anos

Altura: 1.74

Profissão: estudante

Município: Tarauacá

Nayra Sthéphanny da Silva Santos

20 anos

Altura: 1.72

Profissão: formada em educação física/licenciatura

Município: Rio Branco

Vitória Silva da Costa de Brito

23 anos

Altura: 1.68

Profissão: servidora pública/ graduanda fisioterapia/economia

Município: Rio Branco

Idioma: português e italiano

Yasmim Valente Leandro Marais

20 anos

Altura: 1.68

Profissão: estudante de engenharia nuclear

Município: Rio Branco

Idioma: inglês intermediário