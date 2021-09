Modelo nega ser pivô de separação de MC Poze: “Só fiz meu papel de fã”

Após aparecer em uma foto com MC Poze do Rodo, a modelo Laisa Moraes usou suas redes sociais, nesse domingo (5/9), para esclarecer os rumores de que ela teria sido o pivô da separação do cantor com a influencer Vivanne Noronha.

“Eu gostaria de entender esse auê todo por causa de uma foto. Apenas fiz meu papel de fã, que é tirar foto com seu ídolo. Quem me acompanha sabe que quase sempre posto as músicas dele aqui”, começou a modelo.