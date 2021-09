Monitorada tem casa invadida e é esfaqueada sete vezes pelo namorado em Rio Branco

A monitorada por tornozeleira eletrônica Marlete Granjeiro do Nascimento, 29 anos, teve a casa invadida e foi vitima de uma tentativa de feminicídio, na madrugada desta sexta-feira (24), na rua Maria de Lurdes, no bairro Triângulo Novo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Marlete estava em casa quando foi surpreendida pelo seu namorado durante a madrugada. Após o homem participar de uma bebedeira em outro local, ele foi até a casa da monitorada para discutir com ela. Como os ânimos se exaltaram, o homem, de posse de uma faca, deu sete golpes na namorada, sendo um no peito, um no pescoço, um no rosto, dois na cabeça e dois no braço. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros a Marlete, que depois de estabilizada foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelo autor do crime na região, mas ele não foi encontrado até o momento. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Fotos: ContilNet