Morre a atriz Marina Miranda aos 90 anos após infecção e doença pulmonar

Morreu nessa terça-feira, 21 de setembro, a atriz Marina Miranda. A famosa ficou conhecida por interpretar Dona Charanga na Escolinha do Professor Raimundo. Além disso, a famosa fez bastante sucesso em Balança, Mas Não Cai.

A veterana estava internada no hospital Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul, com quadro grave. Dessa forma, enfrentando Alzheimer, Marina acabou sendo diagnosticada com infecção urinária e doença pulmonar.

Sendo assim, vale lembrar que, além da Escolinha do Professor Raimundo, Marina Miranda ficou famosa por trabalhar na novela Dona Xepa ao lado de Yara Cortes e Nívea Maria. Ela também Participou também de minisséries como Tenda dos Milagres, em 1985, e nos anos 1990 fez O Dono do Mundo.