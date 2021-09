LUTO: Morre a senamadureirense Margarida Lima, a ‘Bigui’, após 16 anos lutando contra o câncer

Morreu na tarde desta quarta-feira (22) a a senamadureirense Margarida Maria de Lima, conhecida como Bigui, após 16 anos de luta contra o câncer.

A acreana foi funcionária do antigo Banacre e se aposentou após anos de ofício no Tribunal de Justiça do Acre (TJAC). Ela deixa dois filhos e dois netos.

A irmã de Margarida, a empresária Charlene Lima, publicou uma mensagem em suas redes sociais, afirmando que a família perde uma uma “grande mulher de fé”.

“Mulher de fé e oração, Bigui congregou por muitos anos na Igreja Batista da Vila Ivonete. Por conhecer a Deus e servir a Jesus confiamos que ela encontrou descanso nos braços do Pai, onde viverá a eternidade. Nós, que somos sete Marias, agora temos uma a menos. Mas o amor e a união que ela dedicou à família jamais nós deixará”, escreveu Charlene.

“Fica seu olhar terno, seu sorriso amável e uma saudade que aperta o peito. Fica também a gratidão por sua vida e pela mulher incrível que ela foi. Que o Senhor possa confortar os nossos corações”, continuou.

Os parentes devem divulgar nas próximas horas o local onde será o velório e o sepultamento.

Confira mensagem de Charlene na íntegra:

Meus amigos,

É com o coração partido e a alma em prantos que comunico o falecimento da minha irmã Margarida Maria de Lima, a Bigui, nesta …vítima de câncer.

Margarida foi funcionária do extinto Banacre e do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, onde se aposentou.

Mulher de fé e oração, Bigui congregou por muitos anos na Igreja Batista da Vila Ivonete. Por conhecer a Deus e servir a Jesus confiamos que ela encontrou descanso nos braços do Pai, onde viverá a eternidade.

Nossa irmã deixou dois filhos e dois netos. Nós, que somos sete Marias, agora somos uma Maria a menos. Mas o amor e a união que ela dedicou à família jamais nós deixará. Fica seu olhar terno, seu sorriso amável e uma saudade que aperta o peito. Fica também a gratidão por sua vida e pela mulher incrível que ela foi. Que o Senhor possa confortar os nossos corações.