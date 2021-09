Morre no Rio de Janeiro o primeiro presidente do Tribunal de Justiça do Acre

A Presidência do Tribunal de Justiça do Acre manifesta profundo pesar pelo falecimento do desembargador aposentado Carlos Alves Cravo, 90 anos, ocorrido no domingo, dia 05, em Niterói (RJ), onde residia atualmente.

Com sua importante contribuição na magistratura acreana, fica o legado do trabalho exercido ao longo de sua trajetória. O desembargador aposentado Carlos Alves Cravo era natural do Rio de Janeiro. Foi juiz de Direito do primeiro concurso da magistratura local. Ele foi empossado em 1973, exercendo a jurisdição de Primeiro Grau nas Comarcas de Sena Madureira e de Rio Branco.

Em 1975, Alves Cravo já havia ascendido ao desembargo, tendo exercido o cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Acre em 1979/1980.

O desembargador aposentado também foi o primeiro presidente da Corte Eleitoral do Estado do Acre, tendo, à época, como vice-presidente, o desembargador Lourival Marques de Oliveira.

Neste triste momento, a presidente do TJAC Waldirene Cordeiro, em nome do Poder Judiciário do Acre, solidariza-se com familiares, amigos e magistrados pela inestimável perda.