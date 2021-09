Morre o ator Sergio Mamberti, aos 82 anos; Cássio Scapin lamenta: ‘nosso Tio Vitor’

O ator Sergio Mamberti, de 82 anos, estava internado em um hospital de São Paulo e morreu na madrugada desta sexta-feira.

Eterno doutor Vitor do Castelo Rá-Tim-Bum (1994-1997), programa de sucesso da TV Cultura, Mamberti tem sido muito homenageado nas redes sociais.

O ator tinha mais de 60 anos de carreira e foi internado no dia 25 de agosto para tratar de uma infecção no pulmão.

Ele acabou não resistindo. A morte foi confirmada por Carlos Mamberti, filho de Sergio. Os últimos meses dele tinham sido difíceis, com internações.

Sérgio Mamberti deixa quatro filhos. Duda, Carlos e Fabrício do casamento com Vivien Mahr, que morreu aos 37 anos em 1980.

Daniele é sua filha adotiva do relacionamento com Ednaldo Torquato, morto em 2019. O ator se declarava bissexual. Além do Castelo, atuou em novelas, filmes e séries.

Cassio Scapin lamenta

O ator Cassio Scapin, o Nino do Castelo, usou o Instagram na manhã desta sexta-feira para lamentar a morte de Mamberti. “Nosso Tio Vitor”, escreveu o eterno Nino do Castelo Rá-Tim-Bum. “Nosso coração doído se despede com muita dor e uma grande salva de palmas! Bravos, meu querido”, escreveu.

Muitos internautas comentaram o post. “Vai em paz, Doutor Vitor”, comentou um. “Que triste! Fez a infância do meu filho tão feliz”, escreveu outra internauta.

“Fez parte da minha infância. Descanse em paz, Sergio Mamberti. Nosso eterno doutor Victor. Raios e trovões. Muito triste”, escreveu mais uma pessoa. Até o fechamento desta reportagem não havia informação sobre velório e sepultamento do ator.