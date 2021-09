Morte do ator Luiz Carlos de Araújo foi causada por asfixia, diz laudo

Carreira

Além da TV, Luiz Carlos também marcou presença no teatro musical. O ator ficou conhecido no meio artístico por estrelar musicais como “Lisbela e o Prisioneiro”, “Tieta do Agreste”, “O Primo Basílio” e “Garota Glamour”. Na TV, o seu papel de destaque foi na novela “Carinha de Anjo”, exibida no SBT em 2016, com o personagem Valter.

O ator foi velado e enterrado no dia 13 de setembro com caixão lacrado. A cerimônia foi restrita e com a presença apenas de amigos e familiares em razão da pandemia da Covid-19.

A missa de sétimo dia foi realizada na última sexta-feira (17/9), na Paróquia Santa Teresa de Jesus, no Itaim Bibi, zona oeste da capital paulista.