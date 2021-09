Motivo de Angélica faltar na homenagem da Globo a Luciano Huck é revelado

Angélica não sofreu qualquer tipo de veto na Globo após o fim do seu contrato. Isso ficou evidente depois que a apresentadora foi confirmada como convidada especial do Show dos Famosos. Contudo, rumores sobre o assunto vieram à tona quando ela não apareceu na homenagem feita a Luciano Huck no Mais Você.

Em contato com o F5, a assessoria de imprensa da loira informou que a Globo não colocou nenhum impedimento para a participação dela em programas da casa. No mesmo dia que Huck tomou café da manhã com Ana Maria Braga, Angélica gravou sua participação no Show dos Famosos.

No programa, Luciano Huck citou o seu antecessor, Fausto Silva, várias vezes. Para ele, a saída do veterano foi prematura. “[Foi] Um parto prematuro. Sempre que puder vou enaltecer o Fausto, ele construiu esse horário de domingo aqui na Globo em que a família senta para ver. O Leifert fez um trabalho brilhante nesse inter que estava acontecendo. Ele precisava descansar e falei: ‘vamos adiantar? Vamos!’ De domingo até o final do ano vamos fazer o que já sabemos fazer. Vou seguir contando as histórias”, comentou.

“Nunca vim neste estúdio, nunca gravei um formato do Caldeirão na Berrini [onde fica o prédio da Globo]. Tá sendo interessante, intenso. Encerrando um ciclo de sábado, agora acostumar a cabeça. Cenário tem história, o fausto trouxe para São Paulo aqui, vamos seguir essa estrada bem asfaltada”, completou.

Huck comentou há poucos dias que Angélica foi fundamental em sua decisão sobre o futuro: TV ou política. “Depois do acidente de avião que sofremos, o que fez muito bem pra Angélica não foi nenhum tipo de ansiolítico. Foi respirar. Foi a meditação. Foi a ioga. Então, a gente respeita muito, eu e as crianças, as ferramentas que ela trouxe para dentro da família. No dia em que eu estava mais angustiado com as decisões que tinha de tomar, ela disse: ‘Tenho um amigo indiano que diz que o melhor é ficar em silêncio. Que as respostas não virão de ninguém. Vêm de você’”, refletiu em entrevista ao jornal O Globo.

Juntos, eles foram para um retiro de cinco dias com o professor Kléber Tani: “Fomos eu e ela. Sem celular. Falamos o mínimo possível. Fazendo cinco sessões de meditação por dia na serra de Minas, perto de Ibitipoca”.

“A gente ficou isolado numa casa no meio do mato. Foi imersivo. Foi muito importante no processo. Você respirar e ficar em silêncio é importante. Gosto muito de aprender”, completou.