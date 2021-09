Motorista de aplicativo tem casa invadida e é morto a tiros no bairro Tancredo Neves, em Manaus

Um motorista de aplicativo, de 39 anos, foi assassinado na madrugada desta quarta-feira (1°) após ter a casa invadida por criminosos no bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus.

Moradores contaram ao G1 que ouviram vários tiros no início da manhã. O caso ocorreu em uma vila de quitinetes na Rua Dário Melo, comunidade São Lucas.

Criminosos chegaram ao local em dois carros não identificados. O homem morava sozinho há cerca de dois meses no imóvel. Ele foi morto com mais de 15 tiros. A perícia recolheu várias munições.

O carro com o qual a vítima trabalhava estava estacionado em frente ao quitinete que ele morava. A polícia realizou buscas no veículo para auxiliar no inquérito e informou que os criminosos levaram uma bolsa da vítima.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros para identificar a autoria e motivação do crime.