Motorista de caminhão que prensou madrasta e enteada estava em alta velocidade, conclui inquérito

A conclusão da perícia apontou a responsabilidade do motorista do veículo no acidente, uma vez que o mesmo estava acima da velocidade permitida para aquela via.

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) informou que o processo sobre o acidente tramita na Central de Inquéritos do Tribunal de Justiça do Amazonas e encontra-se com vistas ao Ministério Público do Amazonas (MP-AM).